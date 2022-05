“Bien con ganas de aterrizar, descansar un poquito y analizar lo que ha pasado” , ha asegurado una Chanel todavía atónita con la increíble realidad que está viviendo tras quedar tercera en el Festival de Eurovisión 2022. La cantante y bailarina asegura que si echa la vista atrás, en lugar de quedarse con las críticas y todo el revuelo que causó su candidatura, se queda con su esfuerzo y el de su equipo “Estoy orgullosa de haberlo vivido como lo hice y haberlo vivido con las personas que me hacían bien” .

Chanel asegura no haber trabajo para demostrar nada a nadie y haberlo hecho por ella, su equipo y la candidatura “Yo he trabajado para mí, no para callar la boca a nadie” y respecto a la futura sede del festival, ha bromeado con la ilusión que le haría que se realizara en su pueblo.