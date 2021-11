La exnovia de Brayan Mejía rompe su silencio sobre la supuesta agresión a Juls Janeiro: “No le puso la mano encima a ella en ningún momento”

En esta ocasión, ha sido la exnovia de Brayan, la que hahablado en exclusiva con el Fresh para apoyar la inocencia del futbolista. Ella no fue testigo, pero asegura conocer la versión de muchos otros jóvenes allí presentes “Tres años, él es muy respetuoso y cariñoso con las personas, sobre todo con las mujeres… Han llegado a decir que conmigo ha sido agresivo y es mentira… Lo dejamos hace un año y medio o dos… Estaban contentísimos él con ella y ella con él… Brayan no le puso la mano encima a ella en ningún momento, no me lo creo”. Además, asegura que fue Brayan el que rompió la relación “No quería estar con ella porque se acabó el amor”.