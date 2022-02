Pablo Urdangarin ya no quiere hablar con la prensa: “Me gustaría dejar el tema”

Justo cuando se han vuelto a mostrar imágenes de su padre y su compañera Ainhoa Armentia e incluso, se mostrado la simulación de un beso en su último encuentro, el hijo de Iñaki Urdangarin ha decidido cambiar de actitud y no volver a pronunciarse al respecto.

Pablo Urdangarin , el hijo de Iñaki y la infanta Cristina, el joven elegante y educado que siempre atiende a la prensa , se ha cansado de responder. Con el mismo saber que le caracteriza, el jugador del Barça le ha pedido a la prensa que no le pregunten más porque no va a responder “me gustaría dejar el tema de verdad” .

Un cambio de actitud que no sabemos si está provocado por la aparente decisión de su madre de no darle una segunda oportunidad a su padre o por las últimas imágenes publicadas de Iñaki Urdangarin y su amiga especial Ainhoa Armentia en una actitud más cariñosa.

Pablo guarda silencio, pero Lorena Vázquez, la periodista que contó en exclusiva que Urdangarin y Armentia seguía juntos, no lo hace. La periodista ha vuelto a conectar con la mesa del Fresh y ha contado que el jugador de balonmano no ha sorprendido a sus compañeros “Su entorno laboral no se ha sorprendido por las imágenes publicadas de la pareja porque ellos eran conscientes de que seguían manteniendo una relación extra laboral”.