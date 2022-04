Rosa Benito se ríe públicamente del resultado de su retoque estético: “Me han puesto los morros como si fueran dos salchichones”

A Rosa le encanta reírse de sí misma y no ha dudado en bromear con una mascarilla antes de quitársela y mostrar públicamente porque se habían reído de ella “No me han podido hacer más memes ”. Ella misma ha calificado su retoque estético “Me han puesto los morros como si fueran dos salchichones”. Pero, ¿Qué se ha hecho Rosa Benito en los labios? Sonsoles Ónega ha flipado al verla de cerca y ha llegado a la conclusión de que la tara del producto que se había puesto era que no le dejaba sonreír.

Rosa se estrenó como colaboradora de ‘Conexión Honduras’ junto al estrenado Ion Aramendi a la cabeza del programa y acaparó toda la atención. Ni las lágrimas de Enrique del Pozo pudieron eclipsar el cambio físico de la cuñada de Rocío Jurado y las redes se llenaron de memes a su costa. No sabemos si será un virus cómo el de Isa Pi, pero sí que revolucionó las redes sociales. En plató, solo Lidia Lozano se atrevió a preguntarle “me dijo ‘¿Qué te has hecho en a boca?’” a pesar de que ayer los tenía mucho más hinchados.

Contra todo pronóstico, Rosa ha negado que se hubiera hecho un implante labial y ha explicado que era solo un tratamiento de hidratación para la cicatriz “Yo hace unos años que fui a ‘Supervivientes’ y Dios me castigó y me caí… Tengo una bolita y cada dos años voy a hidratarme… se me baja, yo no he hecho las cosas que me dijo la doctora… Ayer era morritos, pero los días anteriores era moradito”.