Rosa Benito estalla contra Antonio David Flores: “¡Deja ya a mi hija Rosario! Por dinero no vale todo”

Rosa Benito se pronuncia sobre la supuesta homosexualidad de Ortega Cano

Más de 20 años después, Antonio David Flores sigue dando titulares que hacen temblar los cimientos de la familia de su exmujer y que a él le siguen manteniendo en la cresta de la ola de la actualidad del mundo del corazón. En esta ocasión, el colaborador de ‘Sálvame’ ha participado en el concurso ‘Quiero dinero’ y nos daba dos titulares que eran dos auténticas ¡Bombas!

Antonio David mentía a Kopérnica al decir que era mentira que el diestro y su ‘exsuegro’ se le hubiera insinuada durante un viaje a New York y que parecía ser verdad que no habría tenido un affaire con la prima de su exmujer Rosario Mohedano antes de casarse con Olga porque él no había querido. Dos titulares que le llevaban a ganar 5.000€ en el concurso y a enfadar mucho a una parte de los Mohedano por lo que hemos podido saber en directo en ‘Ya es mediodía Fresh’.

Sonsoles Ónega ha aprovechado que Rosa Benito, colaboradora habitual de la mesa del Fresh, estaba muy habladora para que nos dijera que le habían parecido las declaraciones de Antonio David Flores. Muy, muy enfadada, Rosa Benito ha mirado a cámara y le ha pedido al colaborador de ‘Sálvame’ que dejara en paz a su hija de una vez por todas: “¡Deja ya a mi hija Rosario! Lleva diez años casada, tiene 3 niños y está luchando por lo que ama que es la música”.

Y es que Rosa ya está muy cansada de que sigan hablando de su hija, no se le respete y sobre los demás se guarde silencio: “Lo de mi hija me parece muy sucio, Rosario lleva un tiempo apartada y luchando por lo que le gusta que es la música, él sabe perfectamente lo que le van a preguntar y debería rechazar… Por dinero no vale todo… Cuándo él se casa, mi hija tiene 15 años… ¡Qué dejen tranquila a mi niña! Que son 5.000€ y hay muchas formas de ganar ese dinero…”.

Marta López ha intentado explicarle que ellos no saben cuáles van a ser las preguntas del concurso ‘Quiero dinero’, pero Rosa estaba tan enfadada que no ha querido ni escucharla. La da igual que hablen bien o mal de su hija, lo que quiere es que la dejen en paz: “Déjame que hable que solo tengo dos minutos… Lleva diez años casada, ya está bien, si se quiere respeto para una gente, que se tenga también respeto para otra persona”.

Rosa, visiblemente molesta, ha sido muy clara con Sonsoles: “Estoy jodida, pero no pasa nada… creo que hay que luchar por tus hijos y no respetar ciertas cosas, igual que él lucha por su hija y los quiere apartar… Mi hija no tiene nada que ver en esto, pero parece que no le dejan respirar… siempre está en esto, no la dejan salir de la nube”.

Tras defender con uñas y dientes a su hija Rosario Mohedano, y pedirle a Antonio David que la deje tranquila porque ella ya está fuera de este mundo, Rosa Benito también ha querido decir algo sobre la mentira del colaborador de ‘Sálvame’ sobre la supuesta homosexualidad de su excuñado el torero José Ortega Cano: “Con todo lo que has vivido con él, en la Moraleja, Argentona… y que salga la pregunta de… ¿Nueva York?”.