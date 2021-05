Zasca va y zasca viene: Lo que Olga Moreno ha dicho de Rocío Carrasco y viceversa

Ambas aseguran contar la verdad y nada más que la verdad, pero son dos historias opuestas que no dejan en buen lugar a ninguna de las dos al escuchar la versión de su contraria . Desde hace unas cuantas semanas, Rocío Carrasco y Olga Moreno se han convertido en protagonistas de la programación y n o han parado de decirse de todo , menos cosas bonitas.

Olga Moreno se mantienen en sus trece de que ellos jamás han hablado mal de Rocío Carrasco a sus hijos David y Rocío, que lo único que han hecho ha sido cuidarlos y tapar los errores de su madre, pero la madre de los niños piensa todo lo contrario. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Ellas lo saben y las amigas de Rocío aseguran que también y que no quieren escuchar más versiones de una misma historia. “Me pongo mala, malísima porque ¿está mujer no tiene familia? ¿No puede hablar de su hija biológica?”, ha asegurado Alba Carrillo seguida de un “Yo no necesito saber más versiones, faltaba la de Rocío carrasco y ya se sabe”, de Isabel Rábago. Ambas convencidas de que la que lleva 20 años mintiendo es Olga Moreno.