Sofía Suescún: "Kiko Matamoros quiere llegar lejos conmigo como miles de españoles"

Además de repetir que Kiko Matamoros la "trata genial" y que hablan "muy bien" de todo, Sofía Suescún ha aclarado que le ve "como un amigo" y que no entiende los rumores que han surgido en torno a su relación: "Yo ya no sé si reírme de todo lo que se está especulando o qué". A su declaración ha añadido que ya no habla en absoluto con Alejandro Albalá y que estaba enfadada con Omar Montes por no dejar que se pusiera en su "lado bueno" durante la entrevista 😂.