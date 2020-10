Sonsoles Ónega se emociona con Teresa, una señora de 88 años que es su fan incondicional

Sonsoles se quedó muy enternecida cuando vio el vídeo de Teresa e Israel, pero las emociones llegaron a un punto mucho más alto cuando hablaron en directo. La presentadora quiso saber más sobre ellos, cuando la abuela le declaró que es una gran seguidora suya y del programa. “No me pierdo ni uno”, ha contado. Dice que a sus hijos les impacta que todos los días se ponga a verlo porque es muy inquieta y siempre está haciendo cosas. “Todas las mañanas espero a que empiece tu programa, para verte a ti me siento”, le ha dicho. Pero los halagos no se han quedado ahí: “Tienes salida para todo con una gracia y no hablas mal de nadie, me encantas”.