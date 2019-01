Suso vuelve a la tele con un mensaje para Aurah: “No quiero tener una conversación”

Después, ha aclarado dónde ha estado pues, desde el último debate de GH VIP, no se ha sabido nada de su vida: "No tengo pareja. He visto que han salido chicas diciendo que están conmigo y. He estado con mi madre, con mi hermanita y con mis amigos, que hacía mucho que no les veía.por el choque de lo que viví dentro y de lo que se vio fuera y lo he pasado muy mal".