La sincera respuesta de Ayuso: ¿se va a lanzar a ser presidenta del Gobierno?

"¿Cuándo te vas a lanzar a ser presidenta del Gobierno?" , le preguntaba Eduardo García y ella no dudaba en responder: "No puedo hacerlo por muchos motivos". En primer lugar, aseguraba que hay otras personas que están trabajando en ese sentido para eso, en su caso el presidente de mi partido, Alberto Nuñez Feijóo: "Yo lo que tengo es trabajar desde Madrid, que al ser capital tiene la obligación de serlo en todos los sentidos, que si alguno de vosotros tiene un problema, una necesidad, tiene un lugar de referencia para tener una segunda oportunidad o lo que sea. Lo que hago es trabajar desde Madrid al servicio de todos los españoles ".

Pero esta no era la única pregunta a la que Díaz Ayuso no dudaba en responder en referencia al ámbito político. "¿Te cae bien Pedro Sánchez?", no dudaba en preguntarle Clara Rodríguez y la presidenta de la Comunidad de Madrid entonaba un "no especialmente". Como también, cuando salía el tema de la amnistía afirmaba estar en contra y "ojalá poder hacer algo para pararlo", aunque realmente "no puede".