Dani Guzmán revela su escena más difícil de rodar en su carrera como actor: “Me puse a llorar como en mi vida”

El actor español Daniel Guzmán ha querido conceder una entrevista a nuestros '100% Únicos' donde ha hablado de su vida más personal, de sus travesuras cuando era joven y de su importante carrera profesional.

Dani Guzmán, una de las caras conocidas del cine en nuestro país, respondía a la pregunta de Juan Gallardo: "¿Cuál ha sido para tí la escena o secuencia más difícil de rodar en tu carrera profesional?". Algo a lo que el actor no dudaba en responder.

El actor explicaba que fue durante la serie 'Policías, en el corazón de la calle', en la que él hacía de Policía Nacional, en la que había una secuencia en la que le disparaban y le dejaban tretrapléjico: "Era una secuencia a la que me costaba mucho enfrentarme porque, a partir de ver fotos de toda mi vida y me ponía a llorar. Basta que tú le digas a tu mente lo que tiene que hacer para que no lo haga". Algo que le rompío completamente mientras grababa esta escena: "Me puse a llorar viendo fotos mías de niño, pero como no había llorado en mi vida".

Además, mientras contaba anécdotas que le han ocurrido a lo largo de su carrera profesional, no dudaba en contar el momento en el que sufrió una tremenda caída mientras grababa: "Me caí desde el piso hacia abajo porque salí despedido. Todo el equipo parando, no podía respirar porque me di un golpe atrás. Hay que saber las limitaciones de cada uno, yo ese día pensaba que no las tenía, pero sí".

El actor cuenta el momento en el que ganó su primer Goya

Dos Goyas ha recibido a los largo de su carrera como reconocimiento, teniendo la primera vez que ganó este importante premio una anécdota que nos contaba. "Fue una ilusión máxima porque era el primer cortometraje que yo había dirigido, lo vivía con mi abuela. Ella a veces no lo oía muy bien, estuvo toda la ceremonia esperando mi nombre. Estábamos tan nerviosos los dos que cuando dijeron mi nombre no me enteré, todos nos miraban y un amigo me dijo: 'sal, que te lo han dado'. Y fue una experiencia maravillosa".