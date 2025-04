Marta Díaz confiesa haberse sentido un poco impactada cuando la noticia de su supuesta relación con el actual participante de 'Supervivientes 2025' salió a la luz y no duda en responder a la pregunta directa: ¿Son novios ? "Me hace gracia esto porque, os juro, leía los titulares y me preguntaba '¿de dónde se sacan esto?", nos cuenta la creadora de contenido. Por si hubiera dudas, es mas clara con su respuesta:

"No estoy con Montoya ni he estado con Montoya" y aprovecha para negar que se hayan dado un beso , como se ha llegado a publicar. Marta asegura que Montoya y él son simplemente amigos y que, de hecho, cuando les han visto juntos, siempre han estado acompañados de más personas. En este punto, la influencer aclara cómo se conocieron Montoya y ella y cómo llegaron a hacerse amigos.

"Nos conocimos en el After de unos premios y, desde ahí, como que nos llevamos bien en plan amigos, colegas, normal y luego me dijo 'tal, Marta, ¿quieres quedar y grabamos un TikTok con mi canción?' y le dije 'pues claro que sí', porque encima él me parece graciosísimo, súper divertido y tal y dije 'sin problema', pero yo no sabía que se iba a liar todo esto". Para rematar, Marta Díaz asegura que ella no puede "ver con otra cara" a la gente que considera su amiga.