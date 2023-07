Christian Gálvez recuerda una final de Champions del Real Madrid y Cristóbal Soria reacciona: "¡No me irrites!"

Junto a las palabras de su rival, y tras esta última de Cristóbal, su equipo acertaba el refrán: " ¿Cómo he estado yo, eh? ¿Cómo he estado? ¿He estado bien o no?", celebraba por todo lo alto dando brincos.

Christian Gálvez, que no podía contener la risa al ver su emoción, hacía una comparación: "Me hace mucha gracia. Me recuerda a esa final de Champions del Madrid en la que Bale metió un golazo de chilena y CR7 decía 'yo, yo, yo'. Y tú ahora: '¿Cómo he estado, cómo he estado?". El periodista reaccionaba también bromeando y desatando las carcajadas de todos los presentes en plató: "No me irrites, hijo, no me irrites a estas horas de la tarde".