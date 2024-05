La conversación, entre lágrimas, de Anabel Pantoja con su novio en su viaje a Las Vegas: "Quiero que estés aquí"

Nuestra colaboradora, en medio de este viaje, tenía una conversación con su novio en la que no podía contener las lágrimas. "Me he levantado de bajón", le aseguraba Anabel a su novio por teléfono y es que le decía que "quería que estuviera con ella" en ese momento: "Es muy bonito, gordi, quiero que vengamos juntos a Las Vegas. Yo me quiero montar en una góndola, llevo sin montarme desde que tenía 18 años".