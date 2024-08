La presentadora Alejandra Prat revela su talento oculto en 'Adivina qué hago': "Es un gusto desmelenarse"

Alejandra Prat ha indicado que iba a acudir a los Juegos Olímpicos de París : "Sobre todo me encanta montar a caballo. Mi ilusión era ir a las olimpiadas de París 2024, pero por una lesión del caballo no va a poder ser. Así que vamos a ver si se puede a Los Ángeles 2028, pero alguna otra cosita sé hacer".

"No lo sé ni yo. Cuando empecé a tener hijos descubrí una escuela de baile, empecé a ponerme ahí a la vez que llevaba a mi hija y me aficioné y me encanta. Es un gusto desmelenarse", ha señalado Alejandra Prat. La mala suerte ha perseguido a Fran y a Laura Escanes durante todo el programa, ya que una vez más no han adivinado el talento.