Edmundo Bal, ex diputado, muestra en 'Adivina qué hago' su talento oculto: "Hay un vídeo circulando por la red…"

Félix e Inma son los dos concursantes de este nuevo programa de ‘Adivina qué hago’ . Félix es policía, hace sus pinitos como actor y quiere ser modelo. Su padrino es Josie , que está encantado con él: “Es polifacético, me encanta”.

- Come cuchillas

Los concursantes y sus padrinos no daban crédito cuando veían aparecer en el escenario de ‘Adivina qué hago’ al político y abogado del Estado Edmundo Bal. El que fuera diputado por Ciudadanos, sorprendía a todos al confesar que tiene un talento oculto que no muchos conocen y que no tiene nada que ver con su faceta como político.