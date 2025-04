En las últimas horas ha ocurrido de todo en Honduras, entre lo que Anita y Montoya, en presencia también de Carmen Alcayde, se han saltado la valla que separa las dos playas. Los dos concursantes de 'Playa Furia' no dudaban en consolar y abrazar a una Anita que estaba completamente rota por la situación con su grupo: "No puedo más, me estoy agobiando un montón. No puedo más con este grupo de m*". Mientras una redactora del equipo de 'Supervivientes' les advertía de que "se estaban saltando las normas".