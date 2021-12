"Llevo desde el año 94 en la tele y hubo un momento en el que me costaba reconocer que había hecho amistad con un concursante que había pasado por mi plató por miedo a que pensasen que era mi favorito, pero al final entendí que la gente cree lo que quiere creer y que yo no iba a sacrificar el sentimiento que tenía por los concursantes por miedo a que otros dijera no que ellos querían creer desde el prejuicio. Ahora no me da miedo reconocer que por ejemplo a Jaime le he cogido mucho cariño y que he estado con él en Mallorca a pesar de que ha vuelto o que con Israel me gustaría comerme un roscón. Lo que generéis y sintáis aquí es la verdad, independientemente de que nos rompamos o celebremos con la gente que hemos aprendido a querer aquí", ha confesado.