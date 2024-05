Antonio Barrull, boxeador implicado en la pelea en un cine de León: "Era un maltratador y había que frenarlo"

Antonio Barrul, un conocido boxeador, envuelto en una brutal pelea en un cine de León con un hombre que increpaba a su pareja

Antonio Barrull, boxeador implicado en la pelea en un cine: "Pido disculpas a todas las personas que estaban en el cine por el mal rato que pasaron"

Antonio Barrull: "Siento que me obligó a hacer esto"

Dos hombres protagonizaron este miércoles una brutal pelea en un cine, en medio de la proyección de una película infantil. Ocurrió en una sala de León en la que había varios niños y las imágenes se hicieron virales.

Este lunes, Antonio Barrull, uno de los protagonistas de esta pelea y una de las grandes promesas del boxeo español, ha contado en 'Vamos a ver' su versión de lo sucedido: "Pegó a su mujer y a una niña. A mí me amenazó y aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo".

Antonio Barrull: "No justifico la violencia, pero en ese momento fue lo que me salió"

El boxeador profesional, que se ha mostrado muy disgustado durante toda la entrevista, ha pedido perdón en numerosas ocasiones por lo sucedido. "Era un maltratador y había que frenarlo", ha querido destacar.

"Desde que llegamos al cine empezó a insultar a su mujer y a darle golpes por debajo de las butacas. A la media hora de la película los gritos eran muy fuertes y la enganchó del cuello. En el forcejeo con ella le dio un golpe a una niña. Le pedí que se marchase y empezó a insultarme a mí delante de los niños. Intenté aguantarme, pero seguía", ha comenzado a explicar.

Después de pedir a los trabajadores del cine que llamasen a seguridad sin obtener respuesta, Barrull cuenta que fue "lo que le salió". "Esa persona necesita ayuda porque mentalmente no está bien. No excuso mis actos porque la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea", ha contado.