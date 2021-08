Paco de Benito hizo historia al ser el primer ganador del bote de 'Alta tensión': se llevó 67.400 euros

Hablamos en exclusiva con el concursante sobre su victoria y sus próximos retos, entre otras confesiones

Paco, sobre su reencuentro con Christian Gálvez en televisión: "Verle siempre es un motivo para que el día se ilumine"

Tras acertar en el 'Minuto diabólico' las ocho mujeres que fueron 'Miss España', el de Villacañas (Toledo) a la primera persona que quiso llamar para darle la gran noticia fue a su pareja, Lina, ya que ahora podrán cumplir el deseo que tanto tiempo llevaban esperando: traer de Cuba a la familia de Lina.

Sobre cómo vivió el momento de la victoria y su paso por 'Alta tensión', el reencuentro con Christian Gálvez, la celebración con su pareja y su familia y sobre sus próximos retos (entre otras confesiones) hablamos en exclusiva con Paco de Benito:

¡Paco! ¡Enhorabuena! ¿Cómo es que en tan solo cuatro programas te lleves el bote? Has dejado el listón muy alto...

La verdad que el primer sorprendido he sido yo porque el 'Minuto diabólico' es complicado, incluso aunque puedas tener idea de alguna o de algunas. Al final cuando empiezas a hacer cambios, te vuelves loco. Pero tuve ese punto de fortuna que hay que tener y estoy encantado y agradecido.

Eres el primer ganador de la historia de 'Alta tensión'.

Eso me hace sentir muy bien, haber entrado en la historia de este programa que espero que dure mucho, mucho tiempo. Pero también es anecdótico en el sentido de que seguro que vendrán botes más gordos y también más difíciles. Al final es un primer hito a superar pero estaré encantado de que cuando llegue el siguiente concursante lo supere y lo haga mejor.

¿Qué pensaste en ese momento cuando ves ocho respuestas correctas en el panel final y que el bote era tuyo?

Cuando doy al pulsador, de hecho se debe de ver en la imagen, ¡salgo corriendo de nuevo al panel esperando que Christian diga que tengo 6 o 7! (ríe) Entonces cuando dijo ocho se ve como hay medio segundo que no reacciono.

Tengo mucha alegría porque ese bote va a posibilitar cumplir un objetivo que llevamos tiempo dando vueltas a ver cómo hacerlo, cómo encajarlo. Así que sentí mucha alegría de poderlo compartir con toda la gente que nos quiere.

Dijiste desde el primer momento que el bote iba a ir destinado a ayudar a traer de Cuba a la familia de tu pareja, ¿habéis podido cumplir ya ese deseo? ¿En qué punto está ese proceso?

A mí no me hacen efectivo el bote hasta dentro de tres meses. Por otra parte, en Cuba ahora mismo inmigración está cerrada. Hay que esperar que pase agosto y, además, cuando se hacen los trámites allí tienen que pasar dos meses también… Pero bueno, los padres de ella ya lo saben y ya cuentan con esa ilusión de poder venir. Ahora paciencia, tranquilidad y hacer las cosas esperando que no haya ningún inconveniente.

Cuando ganaste llamaste a tu novia para darle la noticia, pero antes de decírselo se lo hiciste pasar un poquito mal gastándole la broma de que te ibas del concurso…

Lo que pasa es que a mí ya me conocen en casa. Yo no cuento nada nunca y además no me gustan nada los spoilers. Entonces intenté ponerlo todo mal para luego el subidón pero de hecho al principio de la llamada se nota que Lina está como 'hay gato encerrado'. Veía sospechosa la llamada. Luego me dijo que pensaba que era que se me había olvidado algo en casa o que me tenía que llevar al programa. No pude engañarla mucho.

Una curiosidad, ¿entrenaste para 'Alta Tensión'?

Lo intenté. Pero me di cuenta de que es complicado entrenar para este programa y me parece una cosa muy buena. Tienes la prueba de música, la visual… hay que jugar con estrategia porque al final no son solo preguntas y respuestas. Son muchos ingredientes y al final la mejor manera es jugar con todos ellos.

Es difícil prepararse pero por eso digo que es bueno para el programa porque así mucha más gente se ve con la posibilidad de ir. En otros programas igual no van porque pensarán que el rival es muy bueno y que no le echan nunca, entonces que para qué van a ir. Pero en 'Alta tensión' pueden decir "¡Uy, cómo ha fallado esto!" o "Yo la hubiera acertado" y así animarse a ir y tener la posibilidad de ganar un dinerito y llevarse el bote.

Aún con todo, ¿había algún tema o materia, sobre todo en el 'Minuto diabólico', que deseabas que no saliera?

Pues mentiría si no te dijera que con los paneles tuve ese sentimiento en más de una ocasión. La de las alturas de los famosos, uf… Todos conocemos a todos pero esa parte ahora ponlas en orden. Al final me salió bien pero estaba perdidísimo. O también la de los distintos pesos de las pelotas de deporte… Te entran las dudas.

Leí en Twitter que alguien decía que yo fallaba mucho en este concurso y yo mismo me lo planteaba que por qué estaba fallando tanto. Pero aquí fallar es malo hasta cierto punto. El objetivo es jugar de manera que uno pueda evitar el farolillo rojo.

¿Qué te dijo Christian Gálvez tras ganar?

Mucha gente me dice que si soy muy amigo de Christian y la verdad es que yo no conozco a nadie que se lleve mal con él. Es un tío que, aparte de ser muy buen profesional, la gente me pregunta si es igual de maravilloso y estupendo que se ve en la tele y les digo que por supuesto que sí.

Cuando gané me dijo que se alegraba muchísimo y que jugué bien. Además es que él con lo que mejor se siente es con entregar esos botes a los concursantes que participamos. Él disfruta en esa entrega de cumplir los sueños de otros y eso es muy de agradecer.

Lo cierto es que Christian y tú sois viejos conocidos ya… Supongo que cada reencuentro igualmente es especial.

Así es. Siempre que tengo la opción de encontrarme con Christian es un motivo para que el día se ilumine y todo vaya bien.

Atención, ¡pregunta de 'Alta tensión'! ¿Qué es más duro: los nervios del 'Minuto diabólico' estando pendiente de llevarte el bote o saltar desde el helicóptero de 'Supervivientes'?

(Ríe) Si me hubieras dicho el concurso de 'Supervivientes'… Pero siendo el salto, a mí es que de jovencito me gustaba el trampolín en la piscina y venga mortal para delante y para detrás. Te puedo decir que he hecho tándem en paracaídas y puenting en China, con lo cual el salto del helicóptero es que me gustaba.

¿Has visto esta edición de 'Supervivientes'?

He visto cosas puntuales pero siempre que lo hago intento reconocer espacios: Cayo Paloma, la playa de los juegos… Me gusta verlo porque es como que vuelvo a tener todas las sensaciones.

Muchos de los supervivientes vuelven diciendo que regresarían mañana, que es una experiencia transformadora…

Siempre digo que la experiencia es muy buena porque lo he pasado muy mal. Allí tienes mucho tiempo para pensar y valorar cosas que estando en una rutina no haces, desde la comida al afecto y el amor de tus familiares. También tienes tiempo para encontrar cosas dentro de ti.

Volviendo a 'Alta tensión', ¡hemos visto que te defiendes muy bien bailando 'Zumba'!

(Ríe) ¡Me gusta mucho la música! En su momento estaba en coros y me encanta bailar. De hecho, así conocí a mi chica, Lina.

Estaba en el gimnasio y la cinta de correr está muy bien pero es más aburrido que sudar bailando. Entonces el primer día aparecí por ahí con mi ropa de baloncesto, porque hace años jugaba y es la que utilizo para ir al gimnasio, y cuando llegué estaba Lina con todas las chicas. Se me quedaron mirando y me dijo: "Perdona, esto es clase de Zumba". Le respondí que ya lo sabía (ríe de nuevo acordándose de la anécdota)

Confiesa… ¿Cuántas clases tuvo que darte Lina?

Ya me gustaba el baile pero las clases de Zumba con Lina son una gozada. Son un espectáculo no solo por el tema de sudar, sino porque ella transmite la emocionalidad de la canción. También la teatraliza.

A mí me ha pasado de ver a gente acercándose a ella al final de la clase, cogerle las manos y darle las gracias con los ojos llenos de lágrimas. Gente que le decía que estaba viviendo un horror y que lo que les transmitía ella era un positivismo que necesitaban. Este tipo de cosas es lo que tú recibes cuando vas a sus clases, en las que no ha parado incluso con la pandemia porque era un chute de energía positiva.

Para rematar, ¿un consejo para los próximos participantes de 'Alta tensión'?

Yo no soy nadie para dar consejos. Pero lo que diría a todo el mundo es que simplemente estén concentrados y tengan la referencia del resto de concursantes a la hora de tomar decisiones de si responder o no. No ponerse nervioso, ver cómo evoluciona todo y sobrellevar esa 'Alta tensión' del programa, pero en todo momento que disfruten de la experiencia, evidentemente.

¿Tu próximo reto?