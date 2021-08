Paco de Benito gana el primer bote de 'Alta tensión' y lo celebra llamando a su novia: "¡Me lo he llevado!"

Paco de Benito ha conseguido hacer historia al llevarse el primer bote de ‘Alta tensión’ y no ha encontrado mejor manera de celebrarlo que llamando a su novia, Lina, a la que le ha gastado una pequeña broma antes de contarle que se había ganado.

Después de acertar los ocho nombres de las mujeres que ganaron el certamen de ‘Miss España’ en el panel final, Paco de Benito se ha llevado el jugoso bote de 67.400 euros. No ha podido contener la euforia y ha querido celebrarlo por todo lo alto con una llamada especial.

“¡Me lo he llevado!”, decía el concursante eufórico. Lina, al escuchar que Paco de Benito se había llevado el bote, no ha podido contener la alegría y le ha dedicado unas bonitas palabras: “No esperaba menos y lo sabes. Siempre he tenido mucha fe en ti”, decía ella.