El noviazgo de María Ángeles con Ramiro comenzó siendo idílico, hasta que las llamadas de móvil dejaron de ser románticas para convertirse en una forma de control. La violencia verbal y psicológica que el maltratador ejerció sobre esta víctima llegó al punto de matar a sus perros, no dejar que viera a su madre enferma y hacerla sentir culpable por sus autolesiones. Viendo 'Amores que duelen' y llamando al 016, María Ángeles se reconoció como una mujer maltratada y hoy ha vuelto a ser la que era.

Cuando María Ángeles conoció a Ramiro en su pueblo y se volvió a Madrid, empezó entre ellos una relación telefónica. Al principio, los mensajes y las llamadas por skype eran bonitos, pero pronto se conviertieron en una forma de acoso. Ramiro no paraba de llamar a su novia para saber lo que estaba haciendo en todo momento y, si no le respondía, había un problema entre ellos. No debemos olvidar que esto también es violencia machista.