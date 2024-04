El abogado de Daniel Sancho en España pide que se tengan en cuenta las declaraciones del Fiscal: "Ya descarta la pena de muerte y la cadena perpetua"

Última hora del caso de Daniel Sancho. Marcos García Montes nos adelanta en 'Vamos a a ver' cuándo cree que va a declarar el acusado. Además, pide que nos remitamos a los hechos que se han producido y acudía a las palabras tanto de la médico forense que hablaba de una herida en el cráneo compatible con una pelea, que el coronel jefe de la investigación dijo "intentamos engañar a Daniel" pero, sobre todo, incide en estas palabras de la Fiscalía: "Dijo que no estaba muy satisfecho y que descartaría la pena de muerte o la cadena perpetua".

Por eso, cree que hay que remitirse a lo que dijo el Fiscal: "Manifestó públicamente que no podía probarse que fuera un crimen planificado, que no estaba muy satisfecho y que descartaría la pena de muerte o la cadena perpetua", con lo que le agradecía que siga el procedimiento y "la propia autocrítica".

Al parecer, la portavoz de la familia, Carmen Balfagón, ha apuntado que la próxima semana van a prestar su declaración testigos "fundamentales" pero Marcos García Montes no quería adelantar nada: "El presidente nos exigió, entre comillas, respeto y lo único que sé de esto es o por la prensa o por lo que me cuenta Rodolfo, que yo no lo cuento".