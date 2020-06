El comentario sobre el sexo anal de Suso que altera a Luis Rollán: "¡Anda ya!"

"Yo no estoy de acuerdo, yo no me meto eso por el culo ni loco", decía Suso delante de sus compañeras y mirando el alargado juguete. Las caras de Cristina Tárrega y Luis Rollán lo decían todo, hasta el punto que este último ha estallado: "Ahora dice que no le cabe el bigote de una gamba, ¡anda ya!".