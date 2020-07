El zasca de Cristina Tárrega a Ylenia: "Me gusta más que Labrador"

Ylenia ha sido el centro de las miradas. "¿Qué te parece Federico?", le decía Matamoros viendo la foto del chico. "¿Le darías 5.000 euros?", preguntaba Suso. Ylenia, aturdida por las preguntas contestó que "no". Sin embargo, Tárrega metió el dedito en la llaga y le dijo: "A mí me gusta más que Labrador". La risa de la colaboradora era un cuadro y sus compañeros no podían contenerse, luego la valenciana explicó "si ella de verdad quiere estar con él y darle los 5.000 euros, le tiene que poner una serie de condiciones".