Inédito | Laura Matamoros carga contra Dulceida y Madame de Rosa: ''Me sentó fatal lo que dijo''

La creadora de los Premios Ídolo ha desmentido la versión que ha dado la concursante de 'Supervivientes 2024' sobre su invitación a estos galardones

Madame de Rosa se ha mostrado muy decepcionada con la hermana de Anita Matamoros y Susana Molina la ha apoyado

Hace unas semanas, en una conversación con Kike Calleja, Laura Matamoros confesó estar muy decepcionada con Dulceida por no haberla invitado nunca a los Premios Ídolo, que reconocen la labor de las influencers, y muy dolida a la vez que molesta con Madame de Rosa por el discurso que dio al recoger su galardón en la primera entrega de estos premios, en el que resaltó lo orgullosa que estaba de sí misma por haberse hecho un hueco en el mundo de la moda sin ser "hija de" ni tener ningún contacto.

A Laura le molestaron especialmente estas palabras porque ella sí es una 'nepo baby', es decir, es conocida de base por ser la hija de Kiko Matamoros y Marián Flores. A ese discurso han respondido por fin Dulceida y Madame de Rosa en declaraciones a GTres recogidas por 'Vanitatis' durante la presentación de Womo, la aplicación que ha creado Susana Molina, ganadora de 'Gran Hermano 14', para conectar a influencers con marcas que desean publicitarse.

"Me apetecía que me preguntarais porque nos quedamos todos en shock cuando dijo que no había sido invitada porque justamente fue de las primeras en estar invitada", ha comenzado diciendo Dulceida, mostrando las ganas que tenía de aclarar este asunto y desmentir la versión de la hermana de Anita Matamoros: "Están ahí los mensajes del equipo entonces no entiendo por qué dice esa mentira [...] Y luego lo que dice de Ángela [Madame de Rosa], a parte de que había pasado un año, si te pasa algo con alguien al que le tienes cariño pues se lo dices a esa persona".

"No entendí nada, estaba todo muy fuera de lugar, me quedé en shock porque eso que dice es mentira", ha añadido Dulceida, que también ha aclarado que no tiene intención de hablar con Laura cuando salga de 'Supervivientes' y que no la va a vetar en la próxima edición de los Premios Ídolo: "Yo no me encargo de eso ni decido a quién se invita y a quién no. No hago las invitaciones, tenemos a un equipo para eso y para mí esto son tonterías".

Madame de Rosa ha ido en la misma línea que su amiga: "Su discurso es ridículo porque dice que era una persona que me quería y si hay algo que yo haya dicho, que no se lo he dicho a ella, que le molesta, pues me lo tendría que haber dicho a la cara y no que espere un año y medio para estar en un programa de televisión y mandarme un mensaje por la tele, no tiene ningún tipo de sentido y me explota la cabeza".

"Mi discurso habla del mundo de la moda, mundo al cual Laura Matamoros no pertenece, y es un discurso que habla de mí, del mérito que yo tengo por haber empezado de cero. Ella no ha empezado de cero y si ella niega que no ha empezado de cero es negar que el agua moja. No soy una persona que esté en contra del nepotismo, pero yo considero que tengo más mérito [...] Que tú niegues que no tienes ese bonus extra es de ser una desagradecida con su padre porque no es consciente del regalo que le ha hecho", ha comentado Madame, que cree que la hija de Kiko Matamoros tiene "un discurso de niña consentida".

"Es muy mentirosa porque es mentira que no estuviera invitada a los Premios Ídolo y hay pruebas", ha añadido Ángela Rozas, que no entiende por qué Laura ha actuado así: "Es una mentirosa, una niña consentida y una desagradecida. No sé qué haré cuando la vea pero supongo que algo me saldrá porque antes teníamos una buena relación y con sus declaraciones me ha explotado la cabeza".

Susana Molina toma partido