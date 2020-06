Mónica intenta hacer las paces con su hermana tras un supuesto romance con su cuñado

Luego entró Mey, la hermana con la que no se habla, con una llamada en directo para intentar reconciliarse con Mónica. Sin embargo, no pudo parar de llorar hasta tal punto que no llegó a decir ni una sola palabra, se quedó en silencio y Cristina le tuvo que pedir que, por favor, fuese valiente y se lanzara a dar ese paso hacia la reconciliación. Al final, no pudo entrar por los nervios y la paz de las hermanas se verá en el próximo programa.