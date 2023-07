Exclusiva | Gabriela Guillén concede su primera entrevista: cómo reaccionó Bertín Osborne a su embarazo y en qué punto está su relación

“No quiero tener ningún problema con Bertín ni con su entorno”, dice Gabriela Guillén

Gabriela Guillén, sobre su relación en el futuro: “Hay que darle tiempo al tiempo, no te puedo decir que vamos a estar juntos, vamos a casarnos o vamos a vivir juntos, no te lo puedo decir”

La novia de Bertín Osborne concede una entrevista en exclusiva a Raquel Arias para 'Así es la vida'

Tras saber que está embarazada, Gabriela Guillén concede su primera entrevista en ‘Así es la vida’. La novia de Bertín Osborne cuenta cómo reaccionó el cantante a su embarazo, confiesa que no se siente arropada en estos momentos, pero también le quita importancia y pide que le demos “tiempo al tiempo” porque no sabe qué tipo de relación tendrá con él en el futuro. Para ella ha sido "duro" por lo que entiende "las reacciones" de Bertín y añade: "No le juzgo".

Gabriela Guillén se ha confesado con Raquel Arias en una entrevista que empezaba contándonos que está “embarazada y feliz” pero también “con las hormonas revueltas”, lo que le lleva a pasar por distintos estados de ánimo.

Su primer titular tiene que ver con cómo se siente ahora, tras el anuncio del embarazo, y es que no se ve acompañada o arropada. Eso sí, le resta importancia porque cree que el tiempo colocará las cosas en su sitio: “Quizás en estos momentos no, pero las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así, hay que aceptarlas y asimilarlas de la mejor manera”.

“No quiero tener ningún problema con él ni con su entorno”

Para Gabriela, lo más importante ahora es su embarazo y quiere estar tranquila: “No quiero tener ningún problema con él ni con su entorno”. Y es que la empresaria no sabe cómo va a ser su relación en el futuro: “Hay que darle tiempo al tiempo, no te puedo decir que vamos a estar juntos, vamos a casarnos o vamos a vivir juntos, no te lo puedo decir”.

¿Cómo se enteró de que estaba embarazada?

Tras sufrir un retraso, Gabriela se hizo un test de la farmacia y se quedó "en shock” viendo el resultado: “No podía asimilarlo”. Al día siguiente pidió cita con su ginecólogo, que le confirmó la noticia: “Lloré, la sensación no fue bonita por la sorpresa que nos dio”.

Además, se lo contó inmediatamente a Bertín: “No me lo pensé mucho, cogí el teléfono y se lo dije”. El cantante se quedó en silencio, “se sorprendió tanto como yo”, le pidió que se tranquilizara y viajó a Madrid para estar con ella.

¿Cómo reaccionó Bertín Osborne?

Gabriela asegura que Bertín ha estado con ella y siempre pendiente. Sin embargo, también reconoce que ha sido "duro": "Él ya tiene la edad que tiene, es diferente, al fin y al cabo tengo 36 años y puedo ser madre perfectamente". Por ello, asegura que entiende "las reacciones" de Bertín y añade: "No le juzgo, las cosas pasan y han pasado de esta manera, tenemos que ser responsables y consecuentes con nuestros actos, por más que al principio no hayamos reaccionado".

