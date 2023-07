Gabriela Guillén habla de su relación con Bertín Osborne y del 'pacto' que tenían: "No diría que ha sido amor, ha sido algo muy bonito"

Gabriela Guillén y Bertín Osborne tenían una especie de "pacto", habían acordado no hacer pública su relación

"No pretendía ser la novia ni pretendo. Soy quien soy por mí y él es quien es por él", asegura Gabriela Guillén

Gabriela Guillén asegura que siempre ha tenido su sitio y que conoce a la familia de Bertín Osborne

Se conocieron haciendo unas fotos y lo suyo surgió "poco a poco". Gabriela Guillén nos cuenta cómo empezó su historia con Bertín Osborne, aunque asegura que nunca le han puesto etiquetas y que entre ellos no ha habido "amor" sino "algo bonito".

Un amigo les propuso hacer unas fotos, se hicieron, todo fue "fenomenal" y aunque ella nunca se había fijado en él, poco a poco surgió algo aunque no habla de enamoramiento: "Yo no diría que ha sido amor, ha sido algo muy bonito". Y es que parece que ninguno de los dos tenían previsto mantener una relación de pareja: "No hemos puesto una etiqueta a nuestra relación, porque estábamos a gusto, no teníamos por qué, nos íbamos conociendo y cada vez iban mejor la cosas".

Gabriela Guillén siempre ha tenido su sitio en el entorno de Bertín Osborne

"Yo no le presioné ni me sentí presionada, todo fue muy natural", añadía Gabriela, que añadía: "No pretendía ser la novia ni pretendo. Soy quien soy por mí y él es quien es por él".

Además, dejaba claro que a pesar de todo siempre ha tenido su sitio: "Se dice que no me ha dado mi lugar, él no me tiene que dar mi lugar, yo me lo doy". Pero el cantante también se lo habría dado presentándole a parte de sus amigos y de su familia, con lo que Gabriela no se ha sentido excluida en su entorno: "Eso, para mí, ha sido suficiente".

Raquel Arias, que ha hecho la entrevista a Gabriela, añadía que conoce a sus hijos y a sus hermanas y que han pasado momentos tan especiales como las navidades. De hecho, aseguraba que su relación es más larga de lo que se ha dicho, en concreto, habría empezado hace un año y medio.

El 'pacto' de Gabriela Guillén y Bertín Osborne

Era un acuerdo, una especie de pacto pero no como tal y es que ambos habían decidido de una forma natural y mutua que su relación quedara en la "intimidad": "Se ha dado de forma tan natural todo que ha sido muy bonito, no había necesidad de contarlo, él me había advertido cuando se entere la gente esto va a ser una bomba y yo me reía ¡Y tanta razón que tenía!"

Gabriela Guillén entiende la reacción de Bertín Osborne