Sandra Barneda responde a Bertín Osborne: "Nunca le ha pegado ir de víctima"

Bertín Osborne ha estallado ante la polémica generada por el embarazo de Gabriela Guillén. Desde el plató de ‘Así es la vida’, Sandra Barneda tomaba la palabra para responder al cantante y es que no entiende su posición: “Se ha colocado en un lugar de víctima y nunca le ha pegado”.

El cantante publicaba un vídeo en redes sociales en el que se quejaba de la presión mediática y daba nombres de periodistas, entre ellos, el de Sandra Barneda, que respondía en el programa. En su opinión, Bertín se ha colocado en este papel pero recordaba que es “perro viejo y sabe lo que es esta profesión”. A Sandra le hubiera encantado que no solo hubiera nombrado a mujeres “sino también a hombres” y aunque reconoce que está en su “derecho”, le recordaba que él fu el primer que negó la relación: "Cuando eres incoherente, siembras la duda".

Sandra le vio “nervioso”, cree que está “superado” por la polémica y que no quería hacer las declaraciones “tan desafortunadas” que hizo: “Creo que se lanza a los leones y que luego ha visto una imagen no buena para él, seguramente no acorde con lo que él puede pensar”.