Bertín Osborne, sobre su paternidad: "No es buscado ni deseado. Procuraré que no le falte de nada"

"No es un niño buscado ni deseado", ha asegurado Bertín que ha llegado a reconocer que no es una noticia que lo alegre. A pesar de todo, el cantante deja claro que se hará cargo del niño: "Intentaré ayudar y procuraré que al niño o niña no le falte de nada".

A pesar de no haber sido un bebé buscado, Bertín Osborne sí ha dejado claro que la futura mamá es una mujer "muy buena y muy cariñosa". No obstante, recalca que no está enamorado de ella y reconoce que hay cierto distanciamiento entre ellos y que no están viviendo esto juntos.