Bertín Osborne habla del documento que firmó con Chabeli Navarro y afirma: "Aun no sabiendo quién era el padre, convine en entregarle 10.000 euros"

Tras las declaraciones de Chabeli Navarro acusando a Bertín Osborne, el aludido responde. En el comunicado que ha remitido a ‘Así es la vida’, el cantante no solo cuenta cómo reaccionó ante la noticia del embarazo de Chabeli, también explica el documento que firmaron, asegura que la animó a continuar con el embarazo y que, a pesar de que ella dijo no saber con exactitud quién era el padre, se ofreció a ayudarle económicamente.

Según Bertín Osborne, Chablei Navarro no firmó un contrato con él pero sí una “declaración ante notario”. En concreto, sucedió el día 18 de noviembre de 2021 y el cantante desvelaba algunos de los extractos de este texto.

Por otro lado, en este texto manifestaría sus dudas con respecto a su embarazo: “Manifiesta expresamente no poder asegurar quién es el progenitor”.

Es más, a pesar de que Chabeli habría expresado sus dudas con respecto a la paternidad del bebé, Bertín le ofrecía ayuda: “En mi intención de ayudarla, aun no sabiendo nada más de su presunto embarazo, ni quién sería el padre, convine en entregarle ante su precaria situación 10.000 euros más la cifra de 2200 mensuales durante nueve meses para ayudarla y estar tranquilo en conciencia”.

Sin embargo, Bertín asegura que “nunca” supo nada más de ella: “No sé si estuvo embarazada o si no lo estuvo. Si lo estuvo no supe si interrumpió el embarazo o no lo hijo. Jamás volvimos a saber de ella hasta sus declaraciones públicas de hace pocos días”.