Pero ¿cómo se resolvió eso de la vasectomía? "Él me dijo que bueno... que eso podría fallar", cuenta Chabeli. Y es que ella estaba segura de que el hijo era de él. Después, "me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quien es su padre", añade.

Bertín Osborne, a través de un comunicado, amenaza con demandar a Chabeli, pero ella asegura no tener miedo: "Si lo hace para que me calle, no me voy a callar. Aportaré las pruebas oportunas. No me dan miedo sus pruebas", responde. "Es humillante que se dude (de su paternidad). Quise hacerle una prueba al feto, pero me dijeron que era una prueba muy invasiva (...). Estoy cansada de seguir justificándome", añade.