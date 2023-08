César Muñoz: "Hay gente que debería ir más al psicólogo"

Él mismo reconoce haber acudido en varias ocasiones, así como se lo vuelve a plantear tras este regreso a Madrid por trabajo, una ciudad que sobrepasa de primeras y que resulta complicada de gestionar en ciertos momentos vitales. "Yo he ido a terapia mucho tiempo, es necesario y te ayuda a quererte un poquito más. Me lo he planteado ahora al volver a Madrid. El otro día fui a una discoteca, me agobié y me fui a casa", contaba el periodista, quién reconocía sentirse sobrepasado.