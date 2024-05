Exclusiva | La versión de Henry Méndez tras defender a una mujer agredida en su concierto: "Vi cómo la cogía del cuello"

Este fin de semana el cantante dominicano Henry Méndez se ha convertido en noticia. El motivo no es otro que la reacción del artista cuando vio desde el escenario de uno de sus conciertos, concretamente en Cártama, Málaga , cómo un hombre agredía a una mujer. En ese momento, Méndez paró la actuación y, tras increparle y llamarle "sinvergüenza", no dudó en bajarse inmediatamente del escenario y saltar la valla para detener la agresión: "Óyeme, escúchame colgao, hey tú, ¿cómo se te ocurre pegarle a una mujer? tú eres un sinvergüenza", le espetó justo antes de lanzarse sobre él.

"Al principio cuando decido parar el concierto es porque ya me entristece. De repente, de golpe y porrazo, veo que el chico que era el novio de una de las dos coge a la otra por el cuello, le da un bofetón, le tira del pelo hacia atrás y hago que pare la música porque claro, seguía pegándole. Le estaba pegando él y la otra chica que iba con él, que supongo que era la novia. Yo bajo en modo miura, pero nunca con la intención de ponerle encima la mano a nadie. No soy una persona agresiva ni mucho menos. El chaval supongo que también se pondría nervioso en la situación en la que estaba y al ver que yo bajaba con tanto brío se me abalanzó como un poco encima y me pegó una especie de patada porque el pantalón lo tengo sucio. Él se me vino corriendo encima y en ese momento parece que se resbaló un poco porque el suelo estaba mojado. Yo le aguanté por un lado con una mano y al mismo tiempo me quería coger por la cintura, pues yo le empujé así, con el micro que se lo puse en la cabeza y lo empujé".