Francisco Rivera recuerda a María Jiménez: "Nos ha enseñado que hay que disfrutar de la vida y beberla a tragos largos"

“Ha sido una gran estrella, una gran luchadora, que ha podido con todo lo que le ha caído”, decía y aseguraba que no la van a olvidar: “Nacerán otras, pero como ella no”.

Carlos Herrera la calificaba como una artista “tremebunda” y no escatimaba en adjetivos: “Era terroríficamente brutal, artista en todo lo que hacía, cantar, bailar, gesticular, hablar, expresar su cariño por los demás porque era un volcán incontenible de sentimiento”.

La dirigió en una película y apreció lo “respetuosísima” que era con el oficio: “Me he emocionado mucho con esta gran pérdida, se me han soltado unas lagrimitas porque la última vez que la llamé, que estaba malita de la pierna en el hospital, la llamé y me cantó dos temas mientras yo iba en el coche de producción”.