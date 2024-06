Ángel Cristo ataca duramente a Kike Calleja: "Quería dejarme a mí como un cornudo y a Ana como una puta"

No es ningún secreto la mala relación que existe entre Ángel Cristo y el periodista Kike Calleja y prueba de ello son sus enfrentamientos durante el concurso. Sin embargo, las palabras más duras de Ángel hacia Kike se han producido con el hijo de Bárbara Rey ya fuera del concurso. Ángel acusa a Kike de ser la persona que, con mala intención, provocó la mala relación entre él y Arantxa del Sol :

"Kike sabía de esa amistad especial de mi mujer con Finito hace 27 años, a él le parecía que no tenía importancia, que a nadie le iba a importar. Después de un montón de días de convivencia él lo comentaba entre los concursantes y yo le dije que eso era una tontería, que solo había sido una amistad, por eso él se inventa que hacía ocho meses Ana y Finito habían tenido un encuentro, porque eso da mucho más morbo, dar a entender que yo soy un cornudo y me han engañado, y que Ana es una puta. Kike lo que hace es pisar a la gente, porque a la cara no se atreve a decirme a mí esas cosas, juega con las familias inventando rumores falsos".