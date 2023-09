Terelu Campos descubre una llamada perdida de María Jiménez del día de la muerte de María Teresa Campos

No puede precisar qué día se produjo, si fue el 5 o el 6 de septiembre, pero sí la hora: a las 11.29. Como Terelu no respondió, la hermana de María, Isabel, le envió un mensaje: "Le decía que sentía mucho el fallecimiento de mi abuela de su parte y de María, que en esos momentos no podía escribir, pero que le transmitía todo el cariño, que mi abuela siempre estuvo ahí para preguntar por ella".