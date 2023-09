Isabel Jiménez, rota tras la capilla ardiente: "María es la única hermana que tengo y me he quedado sin ella"

Isabel Jiménez, con una sonrisa, recuerda cómo su hermana le pidió este último deseo: "Ella me dijo 'yo quiero un coche que me lleve a la iglesia, a mí me paseais por Triana". La entrevistada le contestaba con mucho salero: "Sí, otro paseito más, no has tenido bastante paseos ya, ¡otro paseito más!"

Sin embargo, la hermana de María Jiménez no puede evitar derrumbarse al acordarse de ella: "Yo lloro muchísimo, me da mucha pena, pero también me río porque sé que a ella le gustaba mucho verme reír". Por último, con la voz rota y entre lágrimas, confiesa: "Una cosa es la pena que tenemos por dentro, que es inmensa. Es la única hermana que tengo, no tengo otra, me he quedado sin ella, no puedo discutir con ella ya, ya no puedo...".