Suso muestra su última conversación con Alejandra Rubio tras salir que podrían tener encuentros secretos: "Para que se zanje el tema"

Que ambos podrían verse en secreto y que se habría visto a Alejandra Rubio entrar en casa de Suso Álvarez por la mañana e sla información que llegaba al programa. "Prometo que no he tenido nada con Alejandra, quiero ser bien tajando, es mi amiga. La quiero muchísimo, no ha estado en mi casa en su vida. Podría estar Alejandra y no pasaría nada porque es mi amiga", ha asegurado Suso en nuestro programa.

Tan claro tiene que esta información no es verdad que no le ha importando que 'Así es la vida' entre en su teléfono móvil y Sandra Barneda y César lean la última conversación con Alejandra Rubio , algo a lo que la nieta de María Teresa Campos ha dado su consentimiento, según ha confirmado Suso.

Además, Suso ha confirmado que le ha llegado la información que podría haber sido su expareja la que está filtrando esta información aunque como no lo tiene claro no quiere asegurar nada de esto: "No me gusta atacar sin constrastar informaciones, no me gustaría hacer daño a una persona sin saber realmente quién hay detrás".