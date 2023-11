Los detalles de la entrevista exclusiva de Gustavo: "Sale un nuevo enemigo en su vida y es..."

"Me acaba de llegar información sobre una exclusiva que va a ser portada en las revistas, es Gustavo, primeras palabras tras todo lo que ha ocurrido", ha desvelado la colaboradora de nuestro programa y ha contado algunos detalles sobre las palabras del que fuera la mano derecha de María Teresa Campos.

Las declaraciones del exhófer de la mítica presentadora saldrá en la revista Semana. "Lo que me chivan es que nos va a sorprender porque va a dar titulares, no entra de lleno en lo que ha ocurrido en la casa de 'Gran Hermano', pero lo que si sé es que habla de Las Campos, habla de Bigote y lo más sorprendente de todo es que sale un nuevo enemigo en la vida de Gustavo, se ceba con una persona que está dentro de la casa, está concursando, habla de Avilés y se convierte en su mayor enemigo", ha detallado Gema Fernández.

¿Gustavo va a ser claro respondiendo a Bigote?, ha preguntado directamente Sandra Barneda y Gema Fernández ha contestado respecto a la información que le ha llegado: "No sé hasta que punto sus palabras serán claras, pero si creo que todos van a entender de qué bando está. Si lo que queréis es el típico cotilleo de que cuente que pasó o que hizo Bigote aquí no lo vamos a ver, yo estoy segura de esto, no sé exactamente lo que ha contestado, pero...".