Gustavo Guillermo no responde a los mensajes de Alejandra Rubio: lo que la hija de Terelu Campos ha dicho de él durante su paso por ‘GH VIP’

Gustavo Guillermo no ha respondido al mensaje que Alejandra Rubio le ha escrito tras su paso por 'GH VIP'. Ella no cree que haya un motivo en concreto, pero hay quien apunta que quien fuera el hombre de confianza de María Teresa Campos podría estar molesto por lo que la hija de Terelu Campos ha dicho de él. Pero ¿Qué ha pasado durante su ausencia?

Sin embargo, no ha obtenido respuesta: “Le escribí y no me ha contestado”. La colaboradora de ‘Así es la vida’ prefiere pensar que Gustavo no ha podido o no ha tenido tiempo, pero hay quien cree que su silencio se debe a un enfado por lo que ha dicho durante su paso por ‘Gran Hermano VIP’.