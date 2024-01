Carmen Borrego se rompe al contar cómo ha vivido las navidades sin su madre: "Han sido muy duras"

Terelu Campos ha confesado que estas navidades han sido duras: " El 24 de diciembre me levanté llorando sin consuelo . Cuando llegaron las 20.45h de la noche me sentí más relajada, no tenía más fuerzas para seguir llorando. Sentí el cariño de todos los que estaban conmigo y compartía el mismo dolor que tienen mi hermana, sus nietas y su yerno, aunque fue mejor de lo que me imaginaba, parece que lo de venir llorada funcionó".

"A mí no me parece mal que ella cuente, yo he hablado cuando he querido y seguiré hablando cuando quiera", decía Carmen Borrego ante esto y añadía: "Las Navidades han sido muy duras, es cierto que el día 24 me pasó lo mismo que a ella, llegamos lloradas". Y mientras relataba cómo ha vivido estos días, se ha roto y ha asegurado que "no iba a poder seguir" hablando sobre esto.