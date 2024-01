Amador Mohedano entra en ‘Así es la vida’ tras conseguir un aplazamiento para pagar su deuda de Hacienda

El propio Amador, preocupado por su complicada situación con Hacienda, decía en ‘Cadenajuanjovlog’: "Estoy muy mal, que me pase a mí esto a estas alturas...".

Uno de los motivos a los que echa la culpa Amador como principal causante de este problema económico, es su divorcio en el año 2013, y confesaba: “Desde que yo recibí la carta de divorcio de mi mujer, a mí la mente se me nubló y no quise saber nada de nada”. En ese momento, Amador cuenta que se vio solo, a punto de jubilarse y admite que se perdió un poco y no supo afrontar sus problemas.