El estremecedor testimonio de María del Monte e Inmaculada Casal en el juicio por el robo en su casa: "Se cebaron con la niña"

La cantante relata cómo un fuerte golpe despertó a su pareja y vio cómo los ladrones se cebaron con Inmaculada mientras a ella le ofrecieron agua. Llega a emocionarse a la hora de recordar algunos de los momentos vividos aquella noche: "Me dio un empujón y me dijo 'tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o me llevo a la niña (la hija de Inmaculada) y la mato ". Cabe destacar que tanto su declaración con la Inmaculada cuadran a la perfección. En este segundo vídeo, vemos cómo María del Monte relata cómo se enfrentó a los asaltantes y las conclusiones a las que llegaron tras el robo por cómo había sucedido todo:

"Vi a un hombre con la cara encapuchada, todo vestido de negro. Le dije '¿qué haces?' Pensé que eran los GEOS y que algo había pasado. Vi que cogió a mi hija y le dije '¿pero qué haces?'. A mí me tumbó en la cama y me dijo 'esto es un robo, quédate ahí'. Me puso la almohada encima de la cabeza y empieza a presionarme y a darme golpes", es parte del desgarrador testimonio de Inmaculada. "Noté un ensañamiento conmigo y con mi hija. No registraron nada más, sabían que la puerta no funcionaba, cómo era la casa y dónde estaba la caja fuerte", añade en su declaración.