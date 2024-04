“Evidentemente hay posibilidad de arreglarlo, yo no guardo rencor a nadie, pero cuando ha tenido que estar, no ha estado. Si es que yo no le he pedido más, yo no le he pedido ni que me defendiera, simplemente, que me respetar. Quiero pensar que lo ha hecho sin ser consciente, porque si lo ha hecho conscientemente, no la conozco”, aseguraba Makoke en el plató de ‘Así es la vida’ tras ver el mensaje que le envió Lorena hace tres años.