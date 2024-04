Alejandra Rubio critica la entrevista de su primo, el hijo de Carmen Borrego: "Quien no quiere ser personaje público no hace estas cosas”

Para Alejnadra Rubio, la entrevista en la que su primo y su todavía mujer critican a Carmen Borrego es "demasiado"

"Una persona que no quiere ser personaje público, no hace estas cosas”, criticaba Alejandra Rubio a su primo

Primeras imágenes | El hijo de Carmen Borrego, en el control de 'Así es la vida' durante el debate sobre su impactante entrevista

“Me parece demasiado”, decía Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ tras leer la entrevista de su primo, José María Almoguera. Y es que el hijo de Carmen Borrego y su ya exmujer hablan juntos de su separación y critican duramente a Carmen.

José María y Paola confirman que tanto Carmen como la televisión han contribuido en su ruptura. Le afean que vendiera su embarazo a pesar de que él le pidió que no lo hiciera y José María confirma que si no hubiera sido por la muerte de su abuela, no se habrían reconciliado. Eso sí, él asume la culpa del final de su relación, aunque Paola no lo hace: “Lo sé, no digo que me culpes, pero me siento así”, responde él.

Dicen que si hablan es para que otros no lo hagan por ellos y para zanjar el tema, pero Alejandra no lo cree: “Lo que no entiendo es su motivación, si los demás no tienen información, no tienen mucho que contar”. Y es que cree que el tema de su separación se hubiera zanjado en un par de semanas si ellos no hubieran hablado, en cambio, Alejandra está convencida de que con esta entrevista están “abriendo un melón” que abrirá la caja de los truenos: “De esto se va a hablar un montón de tiempo poniéndonos a todos en un compromiso”.

La colaboradora de ‘Así es la vida’ no comprende cómo actúa su primo con su madre y es que ella no se ve capaz de hablar en esos términos bajo ningún concepto: “Da igual lo que haya pasado, las cosas de familia se hablan en familia y es algo que he aprendido a las malas (…) Una persona que no quiere ser personaje público, no hace estas cosas”.

Para ella, lo que ha hecho su primo es una forma de conseguir “dinero fácil y rápido” pero no lo comparte: “Yo priorizo otras cosas antes que el dinero, para mí la vida no es esto”, decía.

Alejandra Rubio defiende a Carmen Borrego

Es más, a pesar de que tienen sus problemillas, no dudaba en defender a su tía: “No se lo merece porque ha sido una buenísima madre, ha estado pendiente toda la vida, no se lo merece, me da mucha pena, no quiero ver el momento en que ella vea esta entrevista”.

Además, no entiende por qué su primo dice estar cansado: “¿De qué? Es surrealista ese argumento. Estoy cansando ¿De qué? ¡Si has vivido lo mejor, te lo han dado todo! Que conmigo no cuenten para nada. Hoy he dado mi opinión y se acabó”.

