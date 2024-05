Exabogado de Rosario Porto: "10 años después sigo pensando que el verdadero asesino de Asunta está en libertad"

"Creo que se especuló con mucha inteligencia respecto a si los acuerdos eran los mismos o no, si la tierra de las pistas era la de las alfombrillas del coche de Rosario, hay muchas especulaciones. Me vi la serie y desde el punto de vista técnico y de reparto es una serie muy buena, discrepo de algunos aspectos, alguno incluso me molestó ", asegura José Luis.

"Ella me pidió que no me olvidara de poner las esquelas en los aniversarios del fallecimiento. Me encontré con una persona que estaba aislada, todas las personas se apartaron de ella, familia incluida y yo me vi un poco en el papel de confidente y amigo, dentro de unos límites. Me dijo que quería descansar con su hija, no sé si era una premonición del suicidio, pero las cenizas me pidió que estuvieran en el mismo lugar. Yo me limité a cumplir su deseo", confiesa el exabogado.