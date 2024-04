Julián Contreras denuncia el calvario para encontrar un nuevo hogar: “He vivido situaciones humillantes”

Eso sí, también ha explicado que la búsqueda no ha sido fácil y que ha vivido situaciones “humillantes” , llegando a confesar: “No sabéis el calvario que ha sido encontrar vivienda ”. Además, no ha perdido ocasión en atacar a la prensa, visiblemente enfadado: “Hablamos de acoso desmedido por parte de la prensa”.

Julián ha aclarado también que no le han echado de su casa, que se ha mudado por voluntad propia y que está feliz. Una felicidad que su casera ha comentado con ‘Así es la vida’: “Espero que le vaya bien, que le vaya muy bien, sobre todo, para que me pague y el día de mañana pueda cobrar lo que me debe”