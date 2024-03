Los detalles de la enfermedad del padre de Julián Contreras: ''Está muy grave, no tiene cura''

Julián Contreras no está pasando por su mejor momento, el hijo de Carmina Ordoñez tiene una gran preocupación que se centra en el estado de salud de su padre , Julián Contreras.

‘’Me lo ha explicado muy bien, es una enfermedad que no tiene cura, no es degenerativa, pero es crónica y va a peor, cada vez va a peor. Ahora mismo está estable, hace mas de un mes que no vas al médico, pero esto va a más y cada día Julián Contreras padre es más dependiente de su hijo’’.